Il mare “divora” la costa selinuntina zona Riserva del Belice. L’erosione costiera sempre più evidente

del 2024-02-10

Le mareggiate invernali “divorano” la costa selinuntina sul tratto antistante la riserva orientata del Belice. Ha impressionato non poco vedere la struttura balneare del lido “La pineta” senza spiaggia davanti e ai lati. Il mare, al momento e salvo nuove correnti che potrebbero ripristinare la situazione precedente, è avanzato in maniera importante riducendo il tratto di spiaggia a seguire.

Tecnicamente questo fenomeno è definito come erosione costiera ed è visibile anche in tante altre spiagge siciliane quali ad esempio Eraclea Minoa dove sono stati finanziati dalla Regione lavori per la realizzazione delle tre barriere anti-erosione e che si sono conclusi a fine febbraio 2023. Ad aprile è stato poi dato il via al ripascimento artificiale della spiaggia con la sabbia prelevata dal porticciolo di Siculiana Marina. Ma il fenomeno erosivo che, da anni, colpisce e devasta la spiaggia di Eraclea Minoa non è terminato ugualmente.

Lorenzo Rizzuto parla di “accorgimenti tecnici da concordare con gli enti preposti per cercare di ovviare a questo fenomeno che, ogni anno, sembra essere sempre più evidente con le mareggiate che erodono la costa. Sembra che siano già allo studio delle soluzioni volte a gestire il fenomeno corrosivo e attendiamo il loro decorso”.