Folgore, oggi al Paolo Marino la sfida importantissima contro il Casteldaccia

di: Redazione - del 2024-02-11

Novanta minuti importanti per la Folgore oggi al Paolo Marino che significano tanto anzi tantissimo, una posta in palio molto alta, e la grande chance di allungare sul quint'ultimo posto, occupato proprio dall'avversario che sarà di scena alle 15, il Casteldaccia.

I rossoneri provengono da una settimana particolarmente delicata, l'esonero di Colombo, l'annuncio di Chianetta e poi il definitivo cambio con la nomina a tecnico di Filippo Cavataio.

Sarà la prima Folgore targata Cavataio, che già da qualche giorno ha conosciuto il gruppo dei calciatori che compongono la rosa rossonera. Dagli allenamenti visti negli ultimi giorni, pare che il nuovo tecnico dovrebbe affidarsi ad un 4-3-3.

L'allenatore sarà presentato nei giorni successivi alla gara di oggi, pare che il club rossonero abbia, per ragioni di lutto, per via della scomparsa dell'ex presidente Giovanni Bua, annullato l'appuntamento di presentazione previsto nella giornata di ieri.

La sfida con il Casteldaccia è fondamentale per il cammino verso la permanenza diretta per i rossoneri, e sarà un banco di prova per comprendere se la "scossa" avuta con il cambio di allenatore abbia sortito gli effetti sperati. Curiosità per le statistiche, l'ultima vittoria della Folgore risale proprio a Casteldaccia ottenuta con il risultato di 2-1, un girone fa. E che sia la volta buona per tornare a sorridere.