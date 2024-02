Uomo uccide moglie e due figli, scioccante tragedia nel palermitano

di: Redazione - del 2024-02-11

Un triplice omicidio familiare avvenuto questa notte ad Altavilla Milicia, località nel palermitano, un uomo ha ucciso la moglie e due figli. Un’altra figlia, di 17 anni, è riuscita a salvarsi.

Secondo le prime indiscrezioni ad Altavilla Milicia un uomo di 54 anni ha tolto la vita alla moglie ed ai due figli di 5 e 16 anni. Tutto è accaduto intorno alle 3. Poco dopo l’uomo, il 54enne Giovanni Barreca avrebbe chiamato i carabinieri facendosi rintracciare a Casteldaccia dove è stato arrestato.

Le vittime sono la moglie Antonella Salamone e i figli Kevin, di 16 anni, ed Emanuel, di 5 anni. Il "massacro" è avvenuto in via Regia trazzera marina di Granatelli, in una zona di campagna della località palermitana.

I militari del reparto operativo stanno ricostruendo quanto accaduto. Sul posto ci sono anche i Ris di Messina.