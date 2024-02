Castelvetrano, vetrina distrutta nella notte con un masso e ancora ladri in azione. Continua la scia di furti

del 2024-02-11

Ancora vetrine in frantumi a Castelvetrano. Un’altra attività commerciale è stata presa di mira da malviventi che hanno forzato l’ingresso distruggendo con un grosso masso la vetrina di “D’Antoni Rattan” sulla via dei templi. I ladri dopo essere entrati hanno asportato materiale e una certa somma di denaro che si trovava all’interno delle casse.

Pare che vi siano stati altri furti in nottata e la situazione sta iniziando a essere difficile dopo che nelle ultime settimane si sono registrati diversi altri casi di vetrine in frantumi ai danni di una tabaccheria, di una profumeria, della Benetton e del Centro Informa Giovani. Sul posto sono arrivati i carabinieri per l’accertamento di quanto denunciato dal titolare.