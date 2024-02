di: Redazione - del 2024-02-11

119 giorni dopo l'ultima vittoria, la Folgore, da Casteldaccia al Casteldaccia, torna al successo.

La prima targata Cavataio, in tribuna per via dell'iter del tesseramento ancora non perfezionato, è una bella boccata d'ossigeno per i rossoneri che grazie ai giovanissimi Ala e Spanó, entrambi classe 2006, ottengono un successo più che meritato. Domani commento e pagelle.