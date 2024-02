Folgore, salta Chianetta allenatore della Folgore. È caccia ad un nuovo allenatore

di: Redazione - del 2024-02-08

Fulmine a ciel sereno, Ignazio Chianetta ha comunicato alla società rossonera, un intoppo burocratico che lo porta a dover rinunciare alla panchina della Folgore.

Ecco il comunicato della società rossonera: "

La ASD Folgore Calcio Castelvetrano rende noto di aver ricevuto l’impossibilità a poter ricoprire il ruolo di Responsabile Tecnico della Prima Squadra da parte di Ignazio Chianetta.

Riceviamo e pubblichiamo la dichiarazione di Chianetta: “A malincuore e con grande dispiacere non posso assumere l’incarico di responsabile tecnico della prima squadra della Folgore. Sono molto dispiaciuto - prosegue il tecnico marsalese - per il fatto di essere stato accolto degnamente dalla società, dalla squadra e dai tifosi. Purtroppo nelle scorse ore, dopo essermi messo in aspettativa, ho ricevuto una nuova destinazione lavorativa che non mi permetterà di poter assumere l’impegno. Il mio non è un addio e ringrazio di vero cuore la società sperando che possa raggiungere gli obiettivi prefissati”.

La società rossonera, dopo aver appreso l’impossibilità del tecnico Chianetta di proseguire sulla panchina, si è rimessa in moto per scegliere il nome del nuovo allenatore".