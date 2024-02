Guasto alla rete idrica, acqua a giorni alterni. Scopri le zone interessate

di: Redazione - del 2024-02-08

Un guasto a due pozzi comunali comporterà una distribuzione dell'acqua in città con un'erogazione a giornate prestabilite. Di seguito il comunicato del Comune di Castelvetrano a firma del Sindaco Enzo Alfano:

"Si avvisa tutta la cittadinanza che il guasto a due pozzi comunali di emungimento di acqua potabile ha causato una notevole diminuzione di erogazione idrica che comporterà una distribuzione dell’acqua a giorni alterni come di seguito riportato:

Zona centro che comprende le suddette vie/piazze

piazza Matteotti - piazza Escriva’ - via Vitt. Emanuele - via Mazzini -via Garibaldi - via Seggio - via Selinunte - via Bresciana - via Denaro - via Campobello - via Mentana - via Casa Santa - via Marsala - e tutte le altre vie in cui l’erogazione era garantita nelle ore antimeridiane sara’ distribuita

dalle ore 7:00 alle ore 10:00 nelle seguenti giornate:

ven. 9 febbraio - dom. 11 febbraio - mar. 13 febbraio - gio. 15 febbraio - sab. 17 febbraio



Zona periferia che comprende le suddette vie/piazze

via Trapani - via Pietro Luna - via Ruggero VII - via Mazara - via Amm. Rizzo - via SS. Trinita’ - via Omero - via Catullo - e tutte le altre vie in cui l’erogazione era garantita nelle ore pomeridiane sara’ distribuita dalle ore 7:00 alle ore 10:00 nelle seguenti giornate:

sab. 10 febbraio - lun. 12 febbraio - mer. 14 febbraio - ven. 16 febbraio - dom. 18 febbraio



Nell’eventualità che i lavori di ripristino vengano ultimati prima del 18 febbraio sarà cura dell’Ente informare la cittadinanza in merito al ripristino della normale originaria erogazione.