(VIDEO) Al Commerciale di Castelvetrano si è festeggiato il Carnevale

di: Redazione - del 2024-02-09

Ieri presso la scuola “G.B.Ferrigno - Accardi” di Castelvetrano in occasione del giovedì grasso si è festeggiato il Carnevale nell’ambito del progetto “La bottega dell’arte e della creatività”.

E’ stato un momento gioioso per riscoprire le antiche tradizioni del Carnevale Castelvetranese attraverso la realizzazione di un mini carro in cartapesta simboleggiante il sommo poeta Dante, dal titolo “La cultura fa paura”.

Durante i festeggiamenti i ragazzi hanno letto anche “Il testamento” che, oltre a smascherare pregi e difetti dei professori presenti che hanno apprezzato tra mille risate, ha voluto mettere in risalto l’importanza della cultura.

Si riporta qualche stralcio:

“...La cultura fa paura” è ciò che abbiam voluto rappresentare

e abbiam avuto un gran da fare

in una società che ci vuole tutti belli omologati

tutti fighi e con cervelli addormentati….

...Dopo questa carrellata,

questa discussione intavolata,

pensiam che la cultura non è una “Pulcinellata”

diremo semmai “un’Arlecchinata”

che con la sua varietà infinita

ci fa scoprire il mondo e ci apre alla vita.

La cultura è una festa eterna

l’apprendimento la maschera più moderna;

…La scuola ci ha insegnato che non tutto si può fare

ma di cultura ci si può abbuffare,

che essa non fa paura

ma ci rende l’esistenza meno dura;

che i libri non han mai ucciso nessuno

anzi invitano al raduno

tutti insieme per sognare

e portarci anche a danzare”.

Un elogio va alla Dirigente Scolastica Dott. Caterina Buffa e un particolare plauso alle

insegnanti Scaminaci, Martinez, Errante Parrino che hanno curato il progetto e sono riuscite a coinvolgere i ragazzi per cui l’evento ha rappresentato, oltre a un momento di svago, anche un'occasione di crescita, aggregazione e inclusione.