Folgore, è Filippo Cavataio il nuovo allenatore

di: Redazione - del 2024-02-09

L’ASD Folgore Calcio Castelvetrano ha annunciato Filippo Cavataio quale Responsabile Tecnico della Prima Squadra. Una crisi tecnica iniziata martedì con l'esonero di Stefano Colombo e proseguita con l'annuncio del tecnico Chianetta nel non poter accettare per via di un cambio improvviso di esigenze lavorative.

Filippo Cavataio classe 1969, mazarese di nascita, inizia proprio a Castelvetrano e dalla Folgore la sua importante storia calcistica. Correva l'anno 1983 ed un giovanissimo atleta in un’operazione di mercato viene tesserato dal sodalizio rossonero. Oltre 50 presenze con la Folgore fra Campionato e Coppa Italia alla tenera età di 19 anni.

Tutta la trafila nelle giovanili fino alle prime convocazioni con la prima squadra, correva la stagione 1985/86 in Interregionale, sulla panchina sedeva il compianto Mimmo Rizzo. Nella stagione successiva sempre in Interregionale sarà uno dei giovani più promettenti della Folgore confermandosi titolare, con Nastasi prima e Pulvirenti poi, anche nell’annata calcistica 1987/88 in Promozione con i tecnici Cacciavillani e Biondi. Nella stagione 1988/89 nella sessione di mercato autunnale Cavataio sarà ceduto al Nicastro prima di Gela, Trapani, Atletico Catania, Avezzano, Pontedera, Mazara e Fasano.

Come allenatore Cavataio ha ottenuto tanti successi, a Campobello di Mazara, Mazara e Riviera Marmi Custonaci.

Nella foto in basso una formazione della Folgore stagione 1987/88