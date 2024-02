Messina Denaro rivelò: "Pensavo di essere stato tradito, invece no. Chiunque mi vuole bene nel mio paese"

di: Redazione - (fonte: ansa.it) - del 2024-02-09

Escono fuori parte delle deposizioni di Matteo Messina Denaro rilasciate nell'udienza del 7 luglio scorso e contenute nel verbale depositato oggi all'udienza preliminare a carico di Laura Bonafede, fedelissima storica del boss.

Sul possibile suo arresto a seguito di un tradimento, Matteo Messina Denaro ha riferito: "La mattina che mi hanno arrestato la prima cosa che uno pensa è che qualcuno ha tradito. E' stato tradito Gesù Cristo e allora il colonnello mi ha detto 'le assicuro che non l'ha tradita nessuno' e io non gli ho creduto. Poi ragionando ho detto: vero è. Ho letto le carte e mi sono fatto pure una logica".

Poi la sua posizione con il territorio: "Sono, diciamo tra virgolette, un mafioso per come mi considerate voi, un poco anomalo, non mi sono inimicato nessuno nel territorio, intendo il mio paese. Chiunque mi vuole bene. Lei stamattina pensava di trovare un Rambo, invece non ha tovato niente.

Io sono sempre stato in quello che voi ritenete mafiosità una garanzia per tutti. Non ho mai rubato niente a nessuno. Parlo del mio ambiente, non ho mai cercato di prevaricare, né in ascese di potere, né per soldi".

La spiegazione sui soldi trovati in casa della sorella: "Il denaro trovato a mia sorella è sicuramente origine di mia madre perché erano soldi di famiglia, ovviamente se mia madre mi poteva aiutare mi aiutava". "Lei pensa che io uscivo a fare rapine o chiedere estorsioni? Non ho mai chiesto estorsioni a nessuno, non ho mai fatto traffici di droga, non ho mai fatto rapine. I soldi erano nella disponibilità della mia famiglia, mia madre ha sempre cercato di conservare e dare a tutti, specialmente a me".

Nello stesso interrogatorio, Matteo Messina Denaro, su una sua collaborazione dichiara: "Non sono interessato, poi nella vita mai dire mai intendiamoci. Io non sono stato mai un assolutista nel senso che non è che perché dico una cosa sarà sempre quella, io nella mia vita ho cambiato tante volte idea, però con delle basi solide.

Sono alla fine della mia vita, ma il punto è io non sono il tipo di persona e mi creda che è la verità, non me ne può fottere più niente – non sono il tipo di persona che vengo da lei e mi metto a parlare dell’omicidio, per rovinare a X, Y, non ha senso nel mio modo, mi spiego?"