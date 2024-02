Maltrattamenti in famiglia, 55enne sottoposto a misura cautelare

di: Redazione - del 2024-02-12

I Carabinieri della Stazione di Mazara del Vallo hanno eseguito un’ordinanza di applicazione della misura cautelare di allontanamento dalla casa familiare e divieto di avvicinamento alla persona offesa, emessa dal GIP del Tribunale di Marsala, nei confronti di un 55enne del luogo, con pregiudizi di polizia.

Il provvedimento emesso compendia le risultanze investigative, pienamente condivise dall’A.G., in ordine alle condotte di maltrattamenti nei confronti della moglie che l’uomo avrebbe posto in essere da circa un anno, consistite dapprima in continue frasi minacciose nei confronti della moglie (che non poteva uscire di casa senza il permesso) e degenerate poi in comportamenti violenti dopo che la vittima aveva manifestato la volontà di separazione.