Auto finisce fuori strada sulla sp 188 e si ribalta. Illesi i passeggeri

di: Redazione - del 2024-02-12

Intorno alle 7 del mattino di oggi, due anziani uomini palermitani, a bordo di una Citroen Berlingo, si stavano dirigendo a Salemi sulla sp 188, si apprestavano a sorpassare un camion, per cause che sono in corso di accertamento, l'auto è stata urtata finendo la corsa in mezzo ai terreni vicini.

Il conducente ed il passeggero della vettura sono rimasti miracolosamente illesi. Sul posto sono intervenuti la Polizia Municipale di Salemi per gli accertamenti di rito, i carabinieri ed i Vigili di Fuoco.