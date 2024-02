(VIDEO) Perquisizioni a CVetrano. “Quel 29 dicembre 2022 Matteo in giro a Castelvetrano con la sua vettura”

di: Redazione - del 2024-02-13

Diverse abitazioni la scorsa notte sono state perquisite dai carabinieri del ROS e dagli agenti dell'anti Crimine della Polizia di Stato nel corso dell'Operazione Tramonto che ha portato all'arresto dei fratelli Luppino a Campobello.

Secondo la procura, i figli dell'autista sarebbero stati fedeli fiancheggiatori del boss, ormai defunto Matteo Messina Denaro.

I Luppino di occupavano, per ordine del padre, di assistere il boss, dalla riparazione dell'autovettura a qualsiasi altra esigenza. Un particolare da l'idea di come i due fratelli si occupavano del superlatitante: "Il 29 dicembre del 2022, nemmeno un mese prima della cattura, passeggiava in auto tranquillamente a Castelvetrano sotto casa dell’ex compagna Franca Alagna e delle sorelle Bice e Giovanna, sperando di vederle almeno da lontano. Dietro, a protezione del boss più ricercato d’Italia, c’era il fedele Luppino col furgone del figlio".

VIDEO COMPLETO DELL'OPERAZIONE DI OGGI: