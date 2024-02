Famiglie fedeli al boss, nel mirino i proventi per la latitanza di Matteo

di: Redazione - del 2024-02-14

La fedeltà si misura con i fatti, con le dimostrazioni di vicinanza. Un uomo avvolto nel mistero, che vive da anni in latitanza, essendo uno degli uomini più ricercati del mondo ha bisogno di una roccaforte per stare tranquillo. Sono i Bonafede di Campobello di Mazara che si prestano ad "ospitare" Matteo Messina Denaro nella cittadina campobellese.

Leonardo Bonafede deve la "vita" a Francesco Messina Denaro, grazie a lui ed ai buoni offici intercorsi fra il capo mandamento di Castelvetrano e Totò Riina, Leonardo Bonafede non pagherà con la vita la sua militanza nell'ala antagonista dei corleonesi.

Un debito che si paga, senza necessità di chiederlo. Quasi un atto dovuto. Matteo Messina Denaro nel momento in cui ha dovuto necessariamente "abbandonare" Castelvetrano ha percorso qualche chilometro trovando il suo fortino, il tutto organizzato dai Bonafede. Siamo alla fine del 2013, l'operazione Eden che porta all'arresto della sorella Patrizia e del nipote prediletto Francesco Guttadauro. Secondo gli inquirenti da quel 13 dicembre Matteo sposta la sua dimora a Campobello dove poco dopo, attraverso i buoni rapporti, negati però negli interrogatori, i Bonafede faranno conoscere a Matteo i Luppino.

Giovanni il padre assieme ai figli Antonino e Vincenzo, commercializzano olio ed olive da mensa. Negli ultimi anni la famiglia campobellese si è dedicata nella compravendita di terreni agricoli, e risultano titolari delle aziende individuali “Luppino Antonino” e della società “Fratelli Luppino s.r.l.s.”.

Esiste un'informativa della Guardia di Finanza che riguarda le aziende dei Luppino, in particolare la Luppino Antonino ditta individuale e la Luppino srl, riconducibile ai figli dell'autista di Messina Denaro. E'emerso da quella informativa delle fiamme gialle un dato che attesta un rapporto "importante" fra i Luppino e Laura Bonafede, amica storica del boss.

Tra il 2017 ed il 2018 dai conto correnti intestati a Antonino Luppino sono stati effettuati bonifici a favore della maestra Bonafede per oltre 80 mila euro. Somme, secondo gli inquirenti, che non hanno trovato un benchè minimo riscontro fiscale. I figli di Luppino ed il padre hanno sempre negato la conoscenza dei Bonafede ed in particolare di Laura, la maestra "amica" di Matteo Messina Denaro.