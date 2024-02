Carnevale a Mazara, prosegue oggi la sfilata dei carri e spettacoli. Sabato la serata finale

di: Publiredazionale - del 2024-02-12

Anche ieri grande folla per le vie della città per il Carnevale 2024 a Mazara del Vallo, fiumi di gente ad accompagnare la sfilata dei carri allegorici, con balli per strada grazie alla musica e l’animazione di Radio Azimut Network che ha trasmesso in diretta tutto il pomeriggio con Vito Ubaldini, Tiziana Indorato e Gianfranco Campisi.

Questo pomeriggio continua la sfilata dei carri, partenza dalla via Emanuele Sansone ore 16:30.

Intanto l’associazione Culturale “Addrabbanna lu Ponti” comunica che la serata di sabato scorso rinviata per maltempo verrà recuperata sabato di “Carnevalone” 17 febbraio con il seguente programma:

Ore 16:30 sfilata carri allegorici con partenza dalla via Emanuele Sansone.

Ore 20:00 Live Music con il gruppo FOCURANNI e, a seguire, la musica del Deejay Vito Tre, con Gianfranco Campisi, per ballare tutta la musica del carnevale.