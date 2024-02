Castelvetrano, la tanto attesa rotatoria, primo segnale lanciato dall'amministrazione

di: Elio Indelicato - del 2024-02-13

Sempre più caotico il traffico veicolare nel tratto di strada tra la Piazza Dante e l’inizio della via Campobello,proprio all’intersezione con la via Chinnici. La presenza costante dei venditori ambulanti rende difficoltoso l’attraversamento di quel tratto di strada.

Al di là della loro presenza di persone che cercano onestamente di sbarcare il lunario ,con le loro mercanzie sono i posteggi selvaggi in doppia e tripla fila degli avventori che anzichè posteggiare a qualche decina di metri, si fermano con le loro auto davanti ai mezzi dei venditori, causando intasamenti e violenti scontri verbali.

I Vigili Urbani passano osservano, ma difficilmente si fermano per regolarizzare il traffico, specie quando qualche autovettura sale la via Chinnici, svolta a destra per andare verso il centro e all’angolo in curva trova dei mezzi a volte pesanti parcheggiati e lì il primo ingorgo.

Da anni si parla di creare una rotatoria per regolarizzare il traffico in entrata e in uscita ma ad oggi nessuno intervento è stato fatto. Dal Comune fanno sapere che c’è in atto la raccolta di manifestazioni d’interesse con affidamento diretto a qualche ditta per un importo di 148 mila euro per realizzare questa rotonda al centro dell’incrocio ,per sistemare anche alcuni marciapiedi e rafforzare i punti luce di via Campobello. Si tratta di somme che arrivano attraverso il finanziamento "Contratti di Quartiere 2 Belvedere".