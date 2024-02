Politica, MPA cresce con l'appoggio del Movimento Cambiamo Volto al Territorio

di: Redazione - del 2024-02-13

Nuovi assetti in provincia per il Movimento per l'Autonomia, fondato dall'allora europarlamentare catanese Raffaele Lombardo il 30 aprile 2005, ispirato all'autonomismo e al meridionalismo, con un orientamento marcatamente moderato e riformista.

A Castelvetrano, proprio in virtù di un percorso tendente alla crescita, è nata la federazione tra l’MPA e il Movimento Cambiamo Volto al Territorio, il cui Presidente è il castelvetranese Andrea La Rocca. Ne fanno parte i dirigenti Francesco Orlando, consigliere comunale di Alcamo e il dottor Enzo Fici di Trapani.

"Un accordo tra i due Movimenti della provincia di Trapani volto a sostenere una linea politica collettiva che guarda ai bisogni del territorio, alle esigenze dei cittadini e allo sviluppo di progetti comuni". A dichiararlo è Angelo Rocca, dirigente regionale MpA.

Il senatore Nino Papania, presente al momento dell’accordo, esprime piena soddisfazione, insieme a Maricò Hopps: entrambi si dicono "certi di una proficua collaborazione al fine di una sinergia politica interessata al benessere del territorio".