Poggioreale, nonna Brigida a 91 anni scende in pista per il Carnevale

di: Mariano Pace - del 2024-02-14

Anche per il Carnevale 2024 nonna Brigida (92 anni il prossimo mese di agosto) è scesa in pista. Quest’anno la sua scelta è caduta sul costume di “suora” da lei cucito a mano. Suo compagno di scena e di ballo il “vescovo…” Angelo Roppolo.

Lunedì sera, partecipando alla serata danzante del carnevale di Salaparuta, per nonna Brigida è scattata un’autentica ovazione. Per il numeroso pubblico presente in sala, sono stati i “vincitori morali” della serata. Ricevendo applausi a scena aperta durante la loro esibizione. Nella scorsa edizione, sempre a Salaparuta, nonna Brigida ha ricevuto il premio di “Miss Simpatia” per il Carnevale Salitano.

Nonna Brigida, gode ottima salute psicofisica, esprime davvero un’invidiabile “voglia di vivere, di divertirsi e divertire”. Festeggia la ricorrenza del carnevale dall’età di 10 anni. Non ha mai mancato a nessun appuntamento carnevalesco, ad eccezione dei due anni (2020 e 2021) della pandemia da

Covid. A 15 anni è stata anche incoronata “Miss Carnevale” durante le serate tenutesi al cine-teatro di Poggioreale.

”Dicono che sono molto brava a ballare -afferma con orgoglio nonna Brigida- tutti i tipi di ballo. In particolar modo: la contradanza”.

Ma in assoluto il ballo che lei preferisce?” Sono decisamente appassionata -risponde nonna Brigida- ed amante della nostra tarantella siciliana”.