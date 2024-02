Niente Sciacca per i tifosi folgorini. C’è il divieto dopo i fatti dell’andata

del 2024-02-14

Vietata per i tifosi rossoneri Sciacca-Folgore di Venerdì 16 febbraio al Gurrera. La partita di calcio valevole per la 17esima giornata del girone A del campionato di Eccellenza tra Sciacca e Folgore si giocherà in anticipo per via del carnevale ma sarà a porte aperte ma con divieto di ingresso allo stadio per i soli residenti della provincia di Trapani. Il divieto consegue ai tafferugli verificatisi a fine gara di andata allorché alcuni tifosi saccensi colpirono alcuni tifosi rossoneri all'uscita dello stadio.