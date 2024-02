Folgore, finisce 0-0 al Gurrera di Sciacca. Buonissima la prova dei rossoneri

di: Redazione - del 2024-02-16

Esce con la consapevolezza di aver disputato una buonissima gara la Folgore di Cavataio. Uno zero a zero che a dirla tutta poteva essere onostamente una vittoria per i rossoneri che hanno disputato una partita molto ordinata tentando più volte la via della rete.

I locali, ad onor del vero, hanno creato solo un paio di pericoli, all'inizio del secondo tempo. Nel primo tempo Lovisi, Fofana e Ala hanno avuto le chances per portare in vantaggio l'undici di Cavataio. Con le assenze di Achour, Traore e Bargione, il tecnico rossonero manda un 4-4-2 con Pizzolato fra i pali, difesa a 4 con Tarantino, Cinquemani, Chieffo e Maniscalco. Centrocampo con Ala a destra, Spanò e Tourè in mezzo e Lovisi a sinistra, in avanti il tandem Fofana-Gancitano.

Proprio nel mezzo, Tourè ma soprattutto il giovane Spanò creano molta densità. Ala in corsia è difficile da trattenere, mentre Lovisi spreca una palla davvero facile da spingere in goal. Una gara attenta e accorta per gli uomini di Cavataio che tornano con un punto prezioso ma che poteva per pochissimo trasformarsi in una meritata vittoria.