Carabinieri, controlli straordinari nel weekend, 7 persone denunciate

di: Comunicato Stampa - del 2024-02-19

I Carabinieri della Compagnia di Mazara del Vallo, con il supporto di militari del 12° Reggimento Carabinieri Sicilia, hanno denunciato sette persone a seguito di servizi straordinari di controllo alla circolazione stradale nel fine settimana. Sono stati fermati e denunciati:

- un 35enne di nazionalità straniera e due 27enni del luogo, tutti con precedenti di polizia, per guida senza patente (con recidiva nel biennio);

- due donne, di 26 e 20 anni, per guida in stato di ebrezza;

- un 34enne e un 23enne di nazionalità straniera, per porto di armi od oggetti atti ad offendere poiché, a seguito di perquisizione personale e veicolare venivano trovati in possesso di coltelli a serramanico e bastoni, sottoposti a sequestro.

Nel contesto dell’attività venivano inoltre segnalate alla Prefettura di Trapani 8 persone poiché trovate in possesso di sostanze stupefacenti per uso personale.