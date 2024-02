Celebrata la giornata diocesana del malato alla presenza del Vescovo

di: Elio Indelicato - del 2024-02-15

Si è celebrata nei giorni scorsi la giornata diocesana del malato. Presenti il Vescovo della Diocesi mons. Angelo Giurdanella, che ha voluto che la giornata si celebrasse nella città di Castelvetrano, il Vicario generale don Gioacchino Arena, il direttore dell'ufficio diocesano per la pastorale della salute don Antonino Favata, i Cappellani degli ospedali di Mazara del Vallo, Marsala, Salemi e Castelvetrano, i parroci di Castelvetrano e Campobello di Mazara, i Diaconi, e tante associazioni di volontariato.

Il tema scelto dal Papa per la XXXII giornata mondiale del malato è tratto dal libro della Genesi: "Non è bene che l'uomo sia solo". Un'occasione dice l’arciprete Don Giuseppe Undari: "per riflettere su come nel tempo della malattia, quando sperimentiamo il venir meno delle forze, poter contare sulla vicinanza piena di tenerezza e di compassione di persone che si prendono cura di noi e ci aiutano a lottare, a non perdere la fiducia". La prima terapia che tutti insieme dobbiamo adottare, scrive il papa, è la

terapia della relazione, della vicinanza, del contatto umano.

Ad accogliere i partecipanti venuti dai paesi vicini il Direttore Sanitario Giuseppe Morana e il sindaco Enzo Alfano. Dopo il saluto del direttore della pastorale della salute, l'arciprete don Giuseppe Ivan Undari ha presentato il messaggio del Papa, a seguire il corteo che ha visto i rappresentanti delle associazioni di volontariato che operano a sostegno degli ammalati negli ospedali.

Il corteo si è concluso in chiesa Madre dove il vescovo di Mazara Angelo Giurdanella ha presieduto la messa pregando per tutti gli ammalati e incoraggiando tutti coloro che si adoperano a vario titolo nel promuovere il diritto alla salute e alle cure mediche. La celebrazione è stata animata dal coro guidato dalla maestra Mariella Zancana e dalla musica di Fabio Pecorella.