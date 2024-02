Presidente del Tribunale, dott.ssa Camassa in visita all'Ufficio del Giudice di Pace di Castelvetrano

di: Redazione - del 2024-02-15

Stamattina importante visita da parte del Presidente del Tribunale di Marsala, dott.ssa Camassa all'Ufficio del Giudice di Pace di Castelvetrano. Il Sindaco Enzo Alfano ha ricevuto la dott.ssa Camassa alla presenza degli avvocati Accardo e Bongiorno nella qualità di rappresentanti rispettivamente dell’Associazione Avvocati Valle del Belice e dell’Ordine degli Avvocati di Marsala.

Presenti anche l’Avv. Giacalone e Arch. Barresi quali responsabili delle direzioni Patrimonio e Lavori pubblici del Comune nonche’ l’assessore Galfano.

Le parole del sindaco attraverso una nota sui social: "Abbiamo prospettato al Sig Presidente le attività da porre in essere sia in termini strutturali che di sicurezza passiva. L’ufficio del giudice di pace, stamattina nel pieno della sua attività, e’ presidio di legalità, amplia i servizi al cittadino e per questi motivi vanno create tutte le condizioni per mantenerlo.

Ringrazio i presenti - ha proseguito Alfano - per avere dato un contributo alle soluzioni che saranno intraprese e soprattutto il Sig Presidente del Tribunale per la Sua autorevole presenza e per la comprensione delle difficoltà comunali che non sempre riescono con immediatezza a rispondere ai bisogni dell’ Ufficio del Giudice di Pace".