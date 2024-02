Castelvetrano, mercoledì delle ceneri con leggere bruciature ai danni di alcuni bambini. Dispiacere e incredulità

di: Redazione - del 2024-02-16

Mercoledì delle ceneri con spiacevole, e non prevedibile, epilogo ai danni di alcuni bambini di Castelvetrano. In occasione del rito del mercoledì delle ceneri presso la Chiesa di San Francesco da Paola si è svolta la consueta ritualità della cenere di olivo che viene sparsa sulla testa dei fedeli.

Tale rito, che ha visto la cenere (ovviamente fredda e non calda) di olivo versata nell’acqua, ha provocato delle leggere bruciature (vedasi in dito uno dei bambini coinvolti) di secondo grado (così come confermatoci da uno specialista che ha visitato alcuni bambini) in aree circostritte della fronte ai danni di alcuni bambini alcuni dei quali sono stati medicati alla fronte presso il pronto soccorso di Castelvetrano.

Un epilogo che ha dispiaciuto non poco Don Giacomo Putaggio che non si spiega a cosa possa essere riconducibile il fatto anche se non si può escludere una reazione chimica tra i componenti organici dell'acqua e dela cenere. Intanto pare che alcuni genitori stiano procedendo in via legale al fine di accertare eventuali responsabilità e profili risarcitori.