Campobello, giovani s'introducono nelle scuole nei fine settimana. La segnalazione di alcuni genitori

2024-02-20

Sui social fanno discutere le foto scattate che immortalano tanti giovanissimi che s'introducono nelle scuole nei fine settimana. A tal proposito riceviamo e pubblichiamo la segnalazione di un lettore, Giordano Lombardo:

"Buonasera, mi permetto di scrivere questo comunicato per portare a conoscenza l'opinione pubblica di quello che succede ogni fine settimana nelle scuole di Campobello di Mazara da settimane ormai. Le foto riguardano il plesso San Giovanni Bosco. E' una grande vergogna, vengono violate le recensioni della scuola e esse vengono sistematicamente vandalizzate e rese insicure.

La cosa piu grave è che nonostante le segnalazioni fatte alla Polizia Municipale non è mai venuto nessuno a controllare, fino ad oggi. Abbiamo fatto queste foto in diretta e contemporaneamente chiamato i vigili ma non è venuto nessuno.

La direzione scolastica sa il problema e non fà niente. L'amministrazione comunale è al corrente della situazione visto che il Vicesindaco è anche vicepreside, non fanno niente.

Da genitori ci chiediamo: le nostre scuole sono sicure durante le ore didattiche? Non c'è controllo, chiediamo chiarimenti e risposte concrete".