Amarcord Folgore-Favara, "38 anni fa la decise capitan Calandrino su rigore"

di: Redazione - del 2024-02-22

Correva il 23 febbraio 1986, 22esima giornata del campionato Interregionale, la Folgore allenata da Mimmo Rizzo, subentrato alla 13esima a Nicola Celano, affronta il forte Favara che è posizionato alle spalle della capolista Giarre.

I rossoneri castelvetranesi devono continuare la rincorsa verso la salvezza e contro il Favara, dovranno vender cara la pelle. Una vittoria significherebbe tantissimo e Calandrino e compagni lo sanno bene. E' una di quelle gare nelle quali l'aspetto fisico e mentale prevale sulla tecnica. Fra le due compagini c'è un tasso tecnico diverso, il Favara è costruito per veleggiare nei piani altissimi della classifica e se non fosse per la presenza della corazzata Giarre, i favaresi potrebbero ambire alla C2.

Quella domenica al Paolo Marino dinanzi a quasi un migliaio di spettatori, un pò infreddoliti sugli spalti, la voglia dei folgorini ha avuto la meglio al cospetto della corazzata favarese. Gara molto maschia giocata per lo più sulla mediana ma in una delle sortite offensive dell'undici di Rizzo, trova il varco giusto: Caradonna dopo un bel dialogo con Catania, viene messo giù. E' calcio di rigore! Per l'assenza di Guido Domingo è capitan Calandrino ad assumersi la responsabilità di calciare il penalty decretato da Contenti di Salerno. Con freddezza e forza il 6 rossonero manda il pallone alle spalle di Storiale portando in vantaggio la Folgore.

I rossoneri chiusero ogni varco mantenendo il vantaggio fino alla fine. Una vittoria importantissima per il traguardo raggiunto all'ultima di campionato dopo una entusiasmante rincorsa.

Tabellino Folgore-Favara 1-0 (23 febbraio 1986)

Folgore: Siino, Alamia, Raineri, Battaglia, Moceri, Calandrino, Catania, Golesano, Ruccione, Caradonna, Iacono. Allenatore: Rizzo.

Favara: Storiale, Gucciardo, Sampino, Annunziato, Tedesco, Di Fatta, Chiarelli, Aricò, Toscano, Lombardi, Patti. Allenatore: De Maria.

Arbitro: Contenti di Salerno

Rete: al 28° Calandrino su calcio di rigore.