Come recuperare le chat di WhatsApp

di: Francesco Accardi - del 2024-02-26

WhatsApp è diventato un'applicazione indispensabile per comunicare quotidianamente con amici, familiari e colleghi. Tuttavia, accidenti come la cancellazione involontaria di messaggi possono succedere a chiunque. Fortunatamente, ci sono soluzioni per recuperare le chat perse o cancellate, una tra queste è l'utilizzo di software di terze parti come mSpy. In questa guida, esploreremo come mSpy può aiutarti a riottenere i tuoi preziosi messaggi di WhatsApp.

Il momento di panico quando ci si rende conto di avere cancellato un messaggio importante su WhatsApp è un'esperienza che molti condividono. Se anche tu sei tra quegli utenti che

Recuperare le chat di WhatsApp con mSpy

Con mSpy, il processo di recupero delle chat di WhatsApp è piuttosto diretto. Il software registra tutte le attività che succedono sull'applicazione, quindi anche se un messaggio viene cancellato subito dopo essere stato inviato o ricevuto, avrai ancora la possibilità di visualizzarlo attraverso il pannello di controllo di mSpy. C'è un blog che parla di questa applicazione e delle sue caratteristiche, potete leggere tutte le informazioni qui: https://blog.mspy.it/registrare-chiamate-iphone/

Come funziona mSpy

Per iniziare con mSpy, è necessario seguire alcuni passi:

1. Acquisto della licenza: visita il sito di mSpy e scegli il piano che si adatta meglio alle tue esigenze.

2. Installazione: dopo l'acquisto, riceverai delle istruzioni dettagliate su come installare il software sul dispositivo target.

3. Monitoraggio: una volta installato, potrai accedere al pannello di controllo mSpy da qualsiasi browser e iniziare a monitorare le attività di WhatsApp.

Recuperare le chat di WhatsApp utilizzando il backup di Google Drive (Android)

Per gli utenti Android, avere un backup di Google Drive può essere fondamentale. Offre un modo sicuro e conveniente per ripristinare i messaggi WhatsApp se si sta cambiando dispositivo o se si sta recuperando da un evento di perdita di dati più significativo.

Per ripristinare i messaggi WhatsApp utilizzando un backup di Google Drive su un dispositivo Android, seguite questi passaggi:

1. Assicurarsi che il backup esista: Aprire Google Drive e verificare se il backup di WhatsApp è presente. Andate su Menu > Backup e assicuratevi di vedere un file di backup di WhatsApp.

2. Disinstallare WhatsApp: Come per il metodo del backup locale, iniziate disinstallando WhatsApp.

3. Reinstallare WhatsApp: Reinstallate WhatsApp dal Play Store.

4. Verifica il tuo numero: Verificate il vostro numero di telefono. Dovrebbe apparire una richiesta di ripristino della cronologia delle chat da Google Drive.

5. Ripristinare le chat: Toccate Ripristina e attendete il termine del processo. I messaggi verranno ripristinati al termine.

Ricordate di aggiornare regolarmente i backup di Google Drive e di attivare la funzione di backup automatico di Google Drive per WhatsApp.

Recuperare le chat di WhatsApp usando il backup di iCloud (iOS)

Gli utenti iOS hanno il lusso di utilizzare i backup di iCloud per ripristinare le loro chat di WhatsApp. Si tratta di un metodo incredibilmente comodo per recuperare conversazioni e file multimediali in caso di perdita o danneggiamento del dispositivo.

Ecco come recuperare i messaggi WhatsApp cancellati su un dispositivo iOS utilizzando il backup di iCloud:

1. Assicurarsi che il backup esista: Innanzitutto, controllate che il vostro backup di WhatsApp sia presente in iCloud. Andate su Impostazioni > [vostro nome] > iCloud > Gestisci archivio > Backup.

2. Eliminare WhatsApp: Eliminate WhatsApp dal vostro iPhone.

3. Scaricare e installare WhatsApp: Andate sull'App Store e installate WhatsApp.

4. Verifica il tuo numero: Seguite le istruzioni sullo schermo per verificare il vostro numero di telefono.

5. Ripristino da iCloud: Una volta verificato il numero, verrà richiesto di ripristinare le chat e i media da iCloud. Toccare Ripristina cronologia chat.

6. Completare il ripristino: Attendete il completamento del ripristino per riavere tutta la cronologia delle chat.

Quando WhatsApp riscarica il backup, sta solo creando un'altra istanza dello stesso backup, quindi non preoccupatevi che il backup originale venga sovrascritto.

Conclusione

Perdere importanti messaggi WhatsApp può essere un'esperienza stressante, ma con una chiara comprensione delle politiche di backup e le giuste tecniche di ripristino a disposizione, è spesso possibile ripristinare ciò che è andato perso. Ricordate di adottare misure preventive come backup regolari e di mantenere pulito il vostro archivio, per evitare inutili perdite di dati in futuro.