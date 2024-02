Funerali fratello Riina, il vescovo contro la scelta del cappellano: "Scelta incresciosa"

(fonte: LaSicilia.it) - del 2024-02-27

Il Questore di Trapani aveva vietato la celebrazione dei funerali per la morte di Gaetano Riina, fratello del capo dei capi, deceduto nei giorni scorsi a Mazara del Vallo. Così come avvenuto per altri appartenenti a famiglie mafiose.

Nonostante il Questore avesse emesso il divieto, dopo che la salma è giunta presso la chiesa del cimitero di Mazara, il cappellano ha deciso di svolgere la messa in ricordo del defunto.

Il cappellano della chiesa del cimitero di Mazara, don Nicola Misuraca ha quindi celebrato le esequie con tanto di parole di ricordo. La notizia ha destato particolare scalpore tanto che il Vescovo della Diocesi di Mazara del Vallo, Monsignore Angelo Giurdanella, è intervenuto prendendo le distante dall'accaduto e preannunciando azioni disciplinari nei confronti del prete.

"Quella del cappellano del cimitero di Mazara del Vallo, don Nicola Misuraca, è stata una scelta incresciosa e arbitraria. Lui ha disubbidito alle norme della Chiesa da tutti conosciute e, quindi, saranno presi i dovuti provvedimenti disciplinari. La posizione della Chiesa - ha proseguito il Vescovo - nei confronti dell’associazione mafiosa e dei suoi singoli componenti è chiara e inequivocabile: l’associazione è inconciliabile con il Vangelo e con la fede della Chiesa, tutti coloro che ne fanno parte si autoescludono, direttamente o indirettamente, dalla comunità ecclesiale"