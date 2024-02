Violento nubifragio in città, strade allagate. Scuole chiuse, arriva ordinanza sindacale

del 2024-02-28

Un violento nubifragio si è abbattuto su Castelvetrano dalle 5 di questa notte. L'intensità della pioggia è aumentata intorno alle 6:45 tanto che sui social sono stati pubblicati i primi video che riguardano le zone "a rischio" della città.

In redazione sono arrivate tante segnalazioni di molti genitori che si domandano se le scuole rimarranno chiuse.

Intorno alle 7:20 è stata comunicata dal Sindaco, con una nota ufficiale indirizzata a tutti i dirigenti delle Scuole di Castelvetrano, l'ordinanza di chiusura per la giornata di oggi:

“Buongiorno a tutti, pioggia battente a cui stiamo assistendo comporta l’inevitabile chiusura della scuola di cui farò preparare l’ordinanza. Vi chiedo in questo momento con i mezzi e le chat dove siete incluse di invitare i genitori degli alunni a non mandare i ragazzi a scuola. Ci sono già strade con criticità e bisogna assolutamente evitare che ci possano essere problemi e nocumento per i nostri ragazzi e per tutti gli operatori scolastici”.