Domenica al via l'Altare di San Giuseppe in via Fiume a Castelvetrano

di: Redazione - del 2024-03-01

(ph. foto di repertorio)

Domenica 3 Marzo alle ore 16 il gruppo "Tradizione nel cuore" inaugurerà a Castelvetrano nella via Fiume 105/20 l'Altare di San Giuseppe. L'Altare in prossimità della ricorrenza del 19 marzo, in occasione della Festa di San Giuseppe sarà realizzato dal gruppo "Tradizione nel cuore" sotto la direzione artistica di Curiale Rosario.

Sono invitati tutti i cittadini a partecipare. A breve verrà pubblicato il programma completo che riguarderà i festeggimenti della ricorrenza.