Nubifragio a Castelvetrano, auto danneggiate. Diramata allerta Protezione Civile

di: Redazione - del 2024-02-28

Come riportato nel precedente articolo, con l'ordinanza del Sindaco riguardante la chiusura delle scuole, un violento nubifragio si è abbattuto su Castelvetrano la scorsa notte fino alle 7:30. In queste ore sono giunte in redazione diverse segnalazioni di disagi.

Non sono mancati i disagi alla viabilità e per alcuni tombini divelti dalla potenza della pioggia anche dei danni subiti da qualche automobilista.

Intanto la Protezione Civile ha diramato l'allerta meteo come si evince dalla grafica qui sotto.

In aggiornamento...