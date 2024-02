Rinvenuta bomba della seconda guerra mondiale a Santa Ninfa. Vertice in Prefettura per operazioni rimozione

di: Mariano Pace - del 2024-02-28

In foto: l'ordigno bellico trovato al Parco Archeologico (ph. foto di repertorio)

Rinvenuta a Santa Ninfa nei giorni scorsi, in contrada Rampinzeri, una “bomba” risalente alla II guerra mondiale. L’ordigno sarà rimosso nei prossimi giorni dopo gli opportuni e necessari sopralluoghi.

In quest’ottica si è tenuta ieri mattina, a Trapani, in Prefettura una riunione interforze con l’obiettivo di coordinare e programmare le operazioni di rimozione della bomba. Allo scopo di garantire lo svolgimento delle operazioni di rimozione in sicurezza, il raggio di evacuazione dalla zona di ritrovamento è di 1500 metri.

“Tutta la zona interessata-precisa il sindaco di Santa Ninfa Carlo Ferreri-sarà chiusa al transito e nessuno potrà farvi accesso durante lo svolgimento delle operazioni di rimozione dell’ordigno.

I proprietari di terreni o abitazioni che ricadono nell’area interessata verranno tutti contattati e puntualmente informati. I cittadini-continua il sindaco-sono pregati di seguire scrupolosamente tutte le indicazioni che nei prossimi giorni saranno date per garantire la sicurezza e il successo delle operazioni”.

L’ordigno rimosso verrà trasportato altrove in un luogo appositamente individuato per il brillamento.

Foto di archivio