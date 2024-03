Elezioni comunali, prove tecniche di intesa nel centro destra a CVetrano. Continuano le interlocuzioni

di: Redazione - del 2024-03-04

L'area di centro destra castelvetranese si è rimessa in moto per trovare la "quadra" definitiva, intesa come strategia univoca che possa portare alla scelta di un candidato a sindaco in rappresentanza dei movimenti e partiti che comporranno la coalizione. Ci sarà, in tal senso, una riunione importante oggi nel pomeriggio a Castelvetrano che vedrà la presenza dei rappresentanti di partiti provinciali quali Fratelli d'Italia, Democrazia Cristiana, Lega e Forza Italia che avrà come scopo quello di tracciare le linee guida e che ha come obiettivo quello di formare una forte coalizione con partiti e movimenti civici che abbiano una identitaria posizione di centro destra. Un Centro Destra unito e coeso potrebbe realmente avere la leadership alle prossime amministrative che si terranno con molta probabilità nel weekend 8-9 giugno.

Ma anche sull'altro versante pare che le consultazioni proseguino, basti pensare ad esponenti del Movimento 5 Stelle e del PD che dialogano e s'interrogano sul futuro della città. Come ribadito più volte potrebbe essere la ricandidatura di Alfano a segnare una divisione tra le parti. Gli attuali consiglieri del PD hanno più volte aperto al dialogo purchè il candidato sindaco non sia l'attuale. Come riferito alla nostra redazione, però lo stesso Enzo Alfano ha da tempo sciolto le riserve sulla sua ricandidatura alle prossime amministrative.

Nelle ultime ore ha fatto senza dubbio il giro la notizia dell'addio forzato all'Ars di Nicola Catania. Le voci della vicinanza alla politica castelvetranese sono da tempo fuoriuscite ma c'è da capire se oggi l'ex deputato possa continuare su questa strada. La sua militanza a Fratelli d'Italia è tutta da vedere, il suo impegno politico potrebbe proseguire verso una lista civica.

Altre prove tecniche d'intesa sembrano interessare il movimento Sud chiama Nord, il cui referente, attuale consigliere Francesco Casablanca, dialoga da qualche settimana con l'avvocato Salvatore Ficili. Rimane sempre convinto della candidatura a sindaco il farmacista Salvino Gancitano che nei giorni scorsì pare abbia intrattenuto incontro con esponenti di altre forze politiche.