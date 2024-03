Salemi, dal 16 al 24 marzo torna la Festa di San Giuseppe. Venuti: "La città tornata all'attenzione del grande pubblico"

del 2024-03-04

Torna a Salemi la 'Festa di San Giuseppe - Contemporanea tradizione', in programma nella cittadina trapanese dal 16 al 24 marzo. Nove giorni durante i quali Salemi, che si è classificata al terzo posto nel contest nazionale Borgo dei Borghi 2023, si colorerà a festa con i tradizionali altari di pane che l'hanno resa celebre in tutto il mondo.

Il cartellone varato dall'amministrazione comunale attraverso l'assessorato al Turismo, con la collaborazione della Pro Loco e di altre associazioni, prevede iniziative culturali, musica, convegni ed eventi sportivi.

Anche quest'anno è previsto un servizio bus navetta da piazza Vittime di Nassiriya a piazza Libertà per le giornate clou della manifestazione: 17, 19 e 23 marzo, dalle 9 alle 20. L'edizione 2024, la decima da quando è iniziato il rilancio della Festa di San Giuseppe, segna il ritorno delle 'Cene' di San Giuseppe in famiglia: cinque famiglie salemitane hanno rinverdito l'antica tradizione degli altari realizzati nelle abitazioni private.

"Un grazie di cuore a chi ha dato nuovo vigore a una antica usanza che meritava di essere rilanciata, così come abbiamo fatto in questi dieci anni con tutta la Festa di San Giuseppe", dicono il sindaco di Salemi, Domenico Venuti, e l'assessore al Turismo Vito Scalisi.

Le famiglie Gaudino (via Francesco Crispi, 59), Tibaudo-Rubino (via Ettore Scimemi, 85), Favuzza-Marino (contrada San Ciro, 487), Tibaudo-Gucciardi (contrada Filci, 1064) e Ardagna-Gandolfo (contrada Ulmi, 1438) apriranno le loro case martedì 19 marzo, giorno di San Giuseppe, alle 12, per il tradizionale 'Invito ai santi'.