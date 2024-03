del 2024-03-03

Un incidente tra due auto si è verificato a Castelvetrano questo pomeriggio intorno alle 17 in via Mazara all’angolo di via S. S. Trinità. Forte lo scontro all’incrocio tra un Fiat Punto d un mini suv del Volkswagen. Sul posto l'ambulanza che ha soccorso una persona a bordo di uno dei due veicoli.