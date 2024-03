Acqua Diga Delia sversata in mare, domani mattina sit-in di protesta degli agricoltori

del 2024-03-03

Si svolgerà domani a partire dalle 8 alla Diga Trinità di Castelvetrano un sit-in organizzato dall’Associazione “I Guardiani del Territorio”. L’obiettivo- annunciano gli organizzatori - è quello di manifestare con gli agricoltori sulle criticità che stanno interessando la Diga”.

“È impensabile - continua la nota stampa - che in un'annata estremamente siccitosa si continui a sversare acqua che l'invaso non può contenere a causa della mancanza di ordinaria manutenzione. Questo spreco, dovuto all'inefficienza degli addetti ai lavori dell'Assessorato Regionale Acque e Rifiuti, la viticoltura trapanese non se lo può permettere. Chiediamo a salvaguardia della vitalità dei migliaia di ettari di terreno coltivati a vigneto e oliveto del territorio, vengano immediatamente chiuse le paratie al fine di immagazzinare l'acqua piovana come estremo soccorso per la prossima stagione estiva.

Chiediamo altresì l'impegno e lo sforzo comune da parte delle forze istituzionali e politiche dei governi regionali e nazionali di trovare una soluzione affinché la Diga possa diventare finalmente un'infrastruttura che porti ricchezza al territorio e alle imprese che operano qui, tutelando anche dal rischio di incendi estivi”.

Intanto è previsto per martedì il primo tavolo tecnico alla Regione al quale parteciperà anche il Sindaco di Castelvetrano Enzo Alfano.