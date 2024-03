A Salemi torna in scena l’esilarante commedia “E comu semu ricchi e ‘unni lu sapi nuddu”

di: Redazione - del 2024-03-07

In occasione della festa di San Giuseppe che si terrà a Salemi nel mese di marzo e che, come ogni anno riunisce arte, musica, narrazione e laboratori, la fraternità dell’Ordine Francescano Secolare (O.F.S.) di Salemi promuove, con il coinvolgimento del Comune di Salemi, una rappresentazione teatrale, messa in scena dalla compagnia “Gli Amici dell’Araba fenice”.

La commedia dialettale dal titolo “E comu semu ricchi e ‘unni lu sapi nuddu” curata dall’autore e regista Avv. Elio Indelicato, si svolgerà il 9 Marzo alle ore 21.00 presso il centro KIM di Salemi.

L’iniziativa vuole essere una via, tra le tante possibili, per esprimere in modo concreto la solidarietà e la comunione ecclesiale con i nostri fratelli meno fortunati e per educare tutti ad uno sguardo aperto sulle fragilità del nostro territorio.

Nella tradizione salemitana la festa di San Giuseppe, viene ricordata con il rito delle cene, caratterizzate dal tradizionale invito che i fedeli solevano fare a tre bambini rappresentanti i santi ( Gesu, Giuseppe e Maria).

Secondo la tradizione e per vivere un momento di incontro e dialogo fraterno, il ricavato della vendita dei biglietti, sarà interamente destinato all’organizzazione di un pranzo di beneficenza presso il Convento dei Frati Cappuccini di Salemi il 19 Marzo a cura della fraternità O.F.S. presente e operante sul territorio.

E’ possibile acquistare i biglietti in prevendita presso le stazioni di servizio T-energy di Salemi e Castelvetrano.