Ceneri irritanti, le analisi di laboratorio chiudono la vicenda. La nota dell'avvocato Inzirillo

di: Redazione - del 2024-03-07

Nelle scorse settimane ha fatto scalpore la notizia che riguardava le irritazioni sulla fronte di molti fedeli, giovani e meno giovani, dopo la consueta messa del mercoledì delle ceneri celebrata nella Chiesa di San Francesco di Paola da Don Giacomo Putaggio. Proprio adesso, l'avvocato Filippo Inzirillo che ha seguito la vicenda da vicino trasmette una nota che sicuramente chiarirà meglio la questione.

"La triste vicenda delle ceneri che hanno creato reazioni allergiche volge a termine. Abbiamo avuto il risultato degli esami di laboratorio fatti sulle ceneri e sull’acqua usati durante il mercoledì delle ceneri ed abbiamo scoperto che a causare la reazione chimica avversa è stata la circostanza che le ceneri erano state preventivamente setacciate e rese quasi simili alla sabbia, la quale a contatto con poche gocce d’acqua ha creato una sostanza dal PH eccessivamente alto.

Il fatto che solo ad alcuni, tali cenere abbiano causato una reazione allergica, dipende da molti fattori, quali il PH della pelle che è diverso da individuo ad individuo, da quanta cenere era presente sulla fronte, da quanto tempo tale cenere è stata tenuta sulla fronte.

Don Giacomo, rammaricato di quanto accaduto, non poteva in alcun modo immaginare di aver creato una sostanza che poteva arrecare allergia ad alcuni fedeli non era mai avvenuto nulla di simile.

Con la speranza di aver chiarito questa vicenda, porgo cordiali saluti".