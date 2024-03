Asino smarrito per le vie di Selinunte. Soccorso dai passanti. Si cerca il proprietario

di: Redazione - del 2024-03-08

Un asino in mezzo la carreggiata della SS 115 nel tratto che collega Castelvetrano a Marinella di Selinunte è stata la sorpresa mattutina di molti automobilisti che percorrono quella strada. L'animale è sembrato spaesato per la presenza di auto e sicuramente sarà fuggito da un luogo non distante.

Sul web sono state diverse le foto postate dell'asino. L'animale, particolarmente impaurito è stato accompagnato da alcuni passanti al centro informazioni nei pressi dell'ingressso del Parco Archeologico in attesa che il proprietario possa andare a recuperarlo.