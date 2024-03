Da domani 6 marzo, apertura dell'Altare nella Chiesa di San Giuseppe

di: Redazione - del 2024-03-05

Tutto pronto per l'apertura dell'Altare di San Giuseppe nella Chiesa di piazza Diodoro Siculo a Castelvetrano. Da domani, mercoledì 6 marzo 2024 sarà aperto al pubblico il consueto Altare dedicato ai festeggiamenti di San Giuseppe.

L'apertura al pubblico avverrà di mattina dalle ore 10 alle ore 13 e nelle ore pomeridiane dalle ore 16 alle 20.

Pubblicato il palinsesto delle celebrazioni che si terranno in onore di San Giuseppe:

13, 14 e 15 marzo alle ore 18, Celebrazione Eucaristica. Il triduo sarà da Frà Giuseppe e Frà Francesco dei DFSGM.

Lunedì 18 marzo 2024 alle ore 18, Celebrazione Eucaristica presieduta da S.E. Angelo Giurdanella, Vescovo di Mazara del Vallo.

Martedì 19 marzo 2024 ore 10, Celebrazione Eucaristica presieduta da Don Giuseppe Undari, seguirà alle ore 17:30 la Processione.

Ecco il percorso della Processione: Chiesa San Giuseppe, piazza Diodoro Siculo, via C. D'Alcamo, via R. Pirri, via V. Emanuele, via F. Crispi, via IV novembre, piazza Diodoro Siculo, Chiesa di San Giuseppe.