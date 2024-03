Questione Diga Delia, spunta una relazione di tenuta sismica. Nulla di fatto il tavolo tecnico odierno

di: Redazione - del 2024-03-05

Alcuni Sindaci, fra i quali, i primi cittadini di Castelvetrano e Petrosino, sono stati invitati dal commissario straordinario per l'unità di crisi, dott. Dario Cartabellotta al tavolo tecnico per discutere della situazione e delle possibili azioni da intraprendere per quanto riguarda la Diga Delia di Castelvetrano.

Sicuramente un inizio di apertura e di collaborazione quello del Commissario dott. Cartabellotta, ma gli agricoltori chiedono risposte concrete. Decisioni che garantiscano l'efficientamento della diga e la salvaguardia della stagione irrigua.

Da quello che si apprende dal Sindaco Alfano presente all'incontro: "Si aspettano le analisi di rivalutazione sismica e la verifica idraulica per potere andare in deroga e consentire alla diga Delia di potere incamerare più acqua possibile.Questi incarico era stato già affidato ad un ufficio esterno e questi risultati dovevano arrivare sul tavolo della regione entro il 22 febbraio scorso per cui nel corso dei lavori è stato deciso da parte del Dipartimento acqua e rifiuti di diffidare gli incaricati a depositare il report entro il prossimo 22 marzo".

Il Sindaco di Petrosino, Anastasi, ha dichiarato di non volersi fermare e di andare in Regione il prossimo 22 marzo: "Non ci fermeremo fino a quando non avremo ottenuto risultati tangibili e duraturi. Continueremo a monitorare la situazione, a fare pressione sulle autorità competenti, a informare e coinvolgere i cittadini. È ora di agire, prima che sia troppo tardi".