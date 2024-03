(VIDEO) Un volontario ripulisce le aiuole di piazza Dante: "Ho preso l'iniziativa per un bene comune. Ho commesso tanti sbagli in passato"

di: Redazione - del 2024-03-06

Bella iniziativa intrapresa da Francesco Calamia, conosciuto come Ciccio, che ha ripulito e s'impegna a mantenere quotidianamente pulite, le aiuole antistante la Scuola Elementare di Piazza Dante. Ciccio Calamia non ha nascosto il suo passato ammettendo di aver commesso tanti sbagli ma oggi si è reso protagonista con un'iniziativa rivolta al rispetto del bene comune.

Nel corso dell'intervista, Calamia ha chiesto al comune di poter intervenire per togliere parte delle discerbature tolte dalle aiuole e l'istallazione di qualche cestino per la spazzatura in prossimità delle panchine.