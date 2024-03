Completata la collocazione dei lampioni restaurati nel Sistema delle Piazze

di: Redazione - del 2024-03-08

Completata la collocazione dei lampioni nel Sistema delle Piazze, in prossimità dell'ingresso del Teatro Selinus a Castelvetrano. Nelle scorse ore operai a lavoro per l'installazione, dopo le operazioni di restauro da parte della ditta Neri di Longiano, avvenuti nei mesi scorsi.

Come riferito, è stato significativo l'intervento economico della azienda Sager, che nel settembre 2020 ha effettuato una donazione di 18.506,40 euro in favore del Comune di Castelvetrano. La Sager è la società che gestisce il servizio di raccolta dei rifiuti in associazione d'impresa con la Eco Burgus.

Per il restauro e la ricollocazione dei lampioni storici prospicienti al Teatro Selinus ha utilizzato lo strumento dell’Art Bonus.