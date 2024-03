Nota azienda a Castelvetrano cerca addetta alle vendite in regime di full time

di: Publiredazionale - del 2024-03-11

Sei una donna dinamica, appassionata di vendite e alla ricerca di un'opportunità professionale stimolante? Allora sei nel posto giusto. La nostra azienda,ToysCenter Bimbostore è alla ricerca di una motivata addetta alle vendite per un impiego full-time.

Requisiti:

- Donna under 30

- Passione per le vendite e orientamento al cliente

- Eccellenti capacità comunicative e relazionali

- Flessibilità e capacità di lavorare in team

Se sei pronta a metterti alla prova e a far parte di un team vincente, invia il tuo curriculum vitae e una lettera di presentazione a [email protected].

Non perdere l'opportunità di fare parte della nostra squadra!

Azienda: *ToysCenter Bimbostore*

Indirizzo: *Via dei Templi*

Email: *[email protected]*