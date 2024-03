Bonus Caregiver, la domanda scade il 22 marzo. Nota del Comune

di: Comunicato Stampa - del 2024-03-12

(ph. Morcone.net)

Il comune di Castelvetrano, attraverso la pagina social L'Amministrazione informa, ha avvisato la cittadinanza della scadenza della richiesta per il Bonus Caregiver. Di seguito la nota del comune ed i modelli in allegato.

Allegati

"Si avvisa la cittadinanza che è possibile fare richiesta del contributo economico (una tantum) per il sostegno al ruolo di cura e di assistenza ai familiari di soggetti affetti da disabilità grave. La domanda per richiedere il beneficio economico va presentata presso l’ufficio protocollo del comune entro e non oltre le ore 12:00 del 22 Marzo 2024".