Grande successo per il Musical sulla Storia di Castelvetrano al Teatro Selinus

di: Elio Indelicato - del 2024-03-11

"Castelvetrano non è solo la città di mafia di Matteo Messina Denaro, ma è una città di cultura". Lo ha detto il medico Vito Signorello, che ha presentato con successo e per le scuole un musical al teatro Selinus, della storia di Castelvetrano uno spaccato che ripercorre la storia della citta belicina, in un periodo che va dal 1329 fino al 1911.

Tutto questo consente afferma l’autore Vito Signorello: "Di scoprire circa 600 anni di una comunità, che oggi a causa di una minoranza, molto esigua, viene citata a livello nazionale come un covo di malavitosi, mentre nella sua lunga esistenza è stata un centro di riferimento non solo per la valle del Belice, ma per la Sicilia e l'Italia con i suoi Principi Aragona e Pignatelli.

Lo spettacolo apprezzato da adulti e giovani delle scuole di ogni ordine e grado ha stimolato uno scatto di orgoglio nel cuore di persone che non si vogliono piegare ad una realtà che non gli appartiene, che forse per troppo tempo è rimasta silente ma che ora ritrova il coraggio di urlare”.

L’ intento dell’autore è: "di farlo vedere a più cittadini possibili, anche attraverso un Dvd" per portarlo fuori dalla nostra comunità, stanchi di sentirci nominare, come un centro di mafia mentre noi siamo come tutte le Città del mondo, dove si respira la storia Selinunte e delle più importanti famiglie siciliane degli Aragonesi e Pignatelli.

‎”Lo spettacolo consta di otto narrazioni e sette quadri, con la regia dell’autore. Molto suggestive le scenografie di Guglielmo Barbaresi la costumeria d’epoca curata da Anna Gelsomino e le musiche

di Gaspare Federico".

Tra gli interpreti che hanno prestato la loro voce: Giuseppe Clemente, Maurizio Indelicato, Francesca

Impallari, Sciupè e Baldo Sgarlata. Infine gli intrerpreti: Mimma Monachella, Gaspare Giurlando, Anna Gelsomino, Sergio Signorello, Anna Viola, assieme ai figuranti del Corteo storico di Santa Rita, hanno impreziosito l’opera.