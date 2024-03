Gran successo in beneficenza per la commedia “E comu semu ricchi e ‘unni lu sapi nuddu” svoltasi a Salemi

di: Redazione - del 2024-03-14

Tutto esaurito ,gran risate e beneficenza al teatro Kim grazie all’iniziativa dell’Ordine Francescano Secolare (O.F.S.) di Salemi, che ha organizzato la rappresentazione teatrale della commedia messa in scena dalla compagnia “Gli Amici dell’Araba fenice” di Castelvetrano, dal titolo “E comu semu ricchi e ‘unni lu sapi nuddu” curata dall’autore e regista Elio Indelicato.

Mimma Monachella, Sergio Signorello e Salvatore Graffeo, nei panni del nonno sono stati i mattatori della serata assieme agli altri, Enrico Leggio, Lory Fontana, Mario Virtuoso, Sofia Mangione, Ninetta Pulaneo Brigida Signorello, Salvatore Bascio, Anna Lisa Sciabica la giovane Greta Mognarelli e Denise Sammartano, che hanno tenuto incollati il numeroso pubblico alle poltrone che non ha lesinato applausi per l’interpretazione.

Per noi dicono gli attori: "La sicilianità, il dialetto, i modi di dire sono una scelta che da anni portiamo avanti riempiendo sempre i teatri le piazze quasi sempre con testi nostri". La Compagnia teatrale ha recitato del tutto gratuitamente per un nobile fine e vuole ringraziare per la grande ospitalità tra gli altri Paolo Tantaro, Enrico Tilotta e Erina Maniscalco.

Il ricavato della vendita dei biglietti, sarà interamente destinato all’organizzazione di un pranzo di beneficenza presso il Convento dei Frati Cappuccini di Salemi il 19 Marzo.