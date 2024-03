Alla scoperta del Convento e delle catacombe dei Cappuccini nelle giornate di Primavera FAI sabato 23 e domenica 24 marzo

di: Publiredazionale - del 2024-03-17

Sabato 23 e Domenica 24 Marzo 2024 anche il Gruppo FAI di Castelvetrano parteciperà alle “Giornate di Primavera” uno degli eventi nazionali in cui il FAI ( Fondo Ambiente italiano), con il patrocinio del Ministero dei beni culturali della Regione siciliana, come da tradizione, aprirà al pubblico luoghi speciali solitamente chiusi o poco conosciuti.

Fra sacralità, mistero e tradizioni, il percorso proposto prevede la visita guidata del Cimitero monumentale, della Chiesa, del Convento e delle catacombe dei Frati minori Cappuccini. Fu la famiglia degli Aragona e Tagliavia a dare ai frati una sede dove costruire la loro chiesa ed il convento. I lavori iniziati nel 1626, durarono a lungo anche a causa della peste che colpì la nostra Città. La prima messa fu celebrata per la prima volta nel 1629.

La maestosa Chiesa seicentesca dedicata al Santissimo crocifisso, a navata unica, si presenta tutta dipinta di bianco e sbalordisce per le sue dimensioni e per i diversi capolavori che custodisce. Il Convento si snoda su due piani attorno ad un chiostro e custodisce una importante biblioteca che fu meta di illustri studiosi del tempo che, per i documenti ed i preziosi antichi testi che conteneva, la sceglievano come luogo dove dedicarsi alle loro ricerche ed ai loro studi.

Il complesso monumentale comprende anche le catacombe che risalgono al 1630, ma furono chiuse per 400 anni e riaperte nel 2014: custodiscono oltre i resti di numerosi frati Cappuccini anche quelli del principe Giovanni III di Aragona e Tagliavia.

Quello dei Cappuccini fu un Ordine molto influente nella vita politica della città e molto amato dal popolo perché, oltre alla predicazione e alle feste religiose, si dedicarono a varie opere sociali e benefiche assistendo i bisognosi e gli ammalati.

Visiteremo un luogo intriso di tradizioni fra le più importanti per nostra Comunità e di storie affascinanti quale quella legata al personaggio di Fra’ Pietro da Mazara che, grazie alla fede, da uomo capace di grandi nefandezze, si trasformò in un umile frate dedito al prossimo del Sacro Crocifisso miracoloso custodito in una delle cappelle della Chiesa e portato in processione in una delle feste religiose più

importanti e partecipate della nostra Città, quella di “ Lu Signuri di lu tri di Maiu” che, iniziata nell’anno dell’apertura della chiesa, grazie ai frati Cappuccini è andata avanti per secoli.

A fare da Ciceroni, secondo la mission del FAI che ha, come uno dei suoi obiettivi principali quello di sensibilizzare i giovani alla valorizzazione ed alla salvaguardia del nostro patrimonio storico-artistico, saranno un gruppo di studenti del Liceo classico coordinati dalla professoressa Daniela Giancontieri.

Orari : Sabato: ore 15.00 -19.00 Domenica 9.30 – 13.00 ore15.00-18.00

Per ulteriori informazioni consultate il sito www.giornatefai.it oppure chiamate il numero: 338 5618137.

Vi aspettiamo numerosi per continuare a scoprire e valorizzare i tesori della Città dando la possibilità ad i nostri ragazzi i esserne protagonisti!

Graziella Zizzo

Responsabile Gruppo Fai di Castelvetrano