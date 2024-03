Elezioni 2024, in Sicilia si voterà il weekend 8-9 giugno per le Europee e per le Amministrative

di: Redazione - del 2024-03-18

In Sicilia si voterà in 37 comuni per le Amministrative 2024. Così in provincia di Trapani i Comuni interessati alle elezioni del Sindaco e del Consiglio Comunale saranno Castelvetrano e Mazara del Vallo.

"È una scelta opportuna e di buon senso che - dice il presidente della Regione, Renato Schifani - abbiamo fortemente voluto. L'election day, infatti, ci permetterà di contenere notevolmente i costi evitando così di gravare ulteriormente sui bilanci dei Comuni. La nostra decisione va anche incontro ai cittadini che saranno agevolati nell'esercizio del voto".

Le operazioni di voto si svolgeranno nelle giornate di sabato 8, dalle ore 14 alle 22, e di domenica 9, dalle 7 alle 23. L’eventuale turno di ballottaggio per le elezioni amministrative si terrà, come previsto dal Dl 7/2024, nelle giornate di domenica 23 giugno a partire dalle ore 7 e fino alle 23 e di lunedì 24 giugno dalle 7 alle 15.

