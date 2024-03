Un nuovo scooter elettrico per Francesco grazie al cuore dei castelvetranesi. Domani mattina consegna in Piazza Matteotti in diretta su Cnews.it

di: Redazione - del 2024-03-18

Raggiunta la somma necessaria per l’acquisto dello scooter elettrico in favore del giovane castelvetranese Francesco Accardo grazie alla raccolta fondi gestita su Castelvetranonews.it e a una seconda raccolta fondi gestita da altri giovani castelvetranesi dalla cui unione è conseguito il raggiungimento dell’obiettivo auspicato da tantissime persone che hanno sostenuto la raccolta.

Emozione e incredulità per Francesco che domani alle 11 in Piazza Matteotti riceverà dal nostro Direttore Elio Indelicato la consegna delle chiavi dello scooter elettrico.

“Spinti dall’affetto e dalla stima per Francesco e dalle numerose richieste giunte in Redazione – ha dichiarato il Direttore – abbiamo avviato la raccolta su Go Fund me raggiungendo in pochi giorni quasi l’intera somma necessitata per l’acquisto dello scooter e che abbiamo interamente destinato al negozio Bike in Mov di Piazza Matteotti che ringrazio unitamente all’Associazione Solidad per il contributo, agli altri giovani che hanno contributo con la loro raccolta. Un bel segnale di una bella Castelvetrano che ci piace raccontare e di uno ritrovato spirito di comunione di cui non possiamo che essere contenti”.

L’appuntamento per la cerimonia di consegna è domani alle 10.30 in Piazza Matteotti a Castelvetrano. L’evento sarà trasmesso in diretta streaming su Castelvetranonews.it